В России кинотеатры отказались показывать фильм о царе
В России объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности. Об этом сообщает Дождь.
"Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах - это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете", - сказал глава сети Роман Линин.
В сеть "Синема парк" входят 39 кинотеатров в 23 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
На сайте компании отмечается, что она занимает первое место по количеству экранов, 350 кинозалов, и совокупным кассовым сборам.
Волнения в РФ по поводу фильма "Матильда" длятся уже несколько месяцев. Картина посвящена последнему царю Николаю II, а также его отношениям с балериной Матильдой Ксешинской.
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