Канада купит у США 18 истребителей: сумма сделки - больше $5 млрд

Контракт предусматривает поставку оборудования, среди которого 20 радиолокационных систем и 20 скорострельных шестиствольных авиационных пушек

Госдепартамент США намерен поставить Канаде десять истребителей F/A-18E Super Hornet и восьми истребителей F/A-18F Super Hornet. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности министерства обороны США.

Сумма сделки составит $5,23 млрд.

Контракт предусматривает поставку 20 радиолокационных систем для истребителей, 20 скорострельных шестиствольных авиационных пушек с вращающимся блоком стволов, 28 систем радиоэлектронной защиты, 15 прицельных подвесных контейнеров.

"Продажа истребителей F/A-18E/F Super Hornet позволит улучшить взаимодействие с силами США по противодействию нынешним и будущим угрозам войны", - отмечается в сообщении.

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