Шойгу встретился с Асадом в Дамаске

Представители Сирии и РФ обсудили дальнейшее военное сотрудничество между Москвой и Дамаском

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в столице Сирии Дамаске с диктатором этой страны Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

В правительстве РФ заявляют, что Шойгу и Асад обсудили военное сотрудничество между Москвой и Дамаском, а также "совместные усилия стран, в борьбе с террористами Исламского государства в Сирии".

По информации пресс-службы Асада, темой встречи были планы "возвращения контроля правительственных сил над городом Дейр-эз-Зор" на востоке и "укрепления усилий для борьбы с терроризмом на всей территории Сирии до его полного уничтожения".

6 сентября 2017 года комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Сирии опубликовала выводы, согласно которым ответственность за апрельскую трагедию несет режим Асада.

Такое заявление комиссии ООН было не первым: в августе комиссия заявила, что собрано достаточно доказательств для обвинения Асада в военных преступлениях.

Сам Асад отвергает обвинения ООН.

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