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В Сербии ультраправые требуют перенести столицу из Белграда

13.09.2017 14:45
Ультраправые развернули кампанию и разместили рекламные щиты по Нови-Саду
В Сербии ультраправые требуют перенести столицу из Белграда
Фото: balkaninsight.com

Ультраправое движение Сербская лига выступает за перенос столицы из Белграда в город Нови-Сад. Об этом сообщает Balkan Insight.

Для этого ультраправые развернули кампанию и разместили рекламные щиты по Нови-Саду.

"Мы требуем рационализации государственного управления, дислокации ряда министерств и государственных учреждений и провозглашения Нови-Сада новой столицей Сербии", - сказал глава Сербской лиги Александр Джурджев.

Он уточнил, что кампания не только призывает переместить столицу в Нови- Сад, но призывает перенести министерства в другие города.

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