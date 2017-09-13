В Сербии ультраправые требуют перенести столицу из Белграда

Ультраправые развернули кампанию и разместили рекламные щиты по Нови-Саду

Ультраправое движение Сербская лига выступает за перенос столицы из Белграда в город Нови-Сад. Об этом сообщает Balkan Insight.

Для этого ультраправые развернули кампанию и разместили рекламные щиты по Нови-Саду.

"Мы требуем рационализации государственного управления, дислокации ряда министерств и государственных учреждений и провозглашения Нови-Сада новой столицей Сербии", - сказал глава Сербской лиги Александр Джурджев.

Он уточнил, что кампания не только призывает переместить столицу в Нови- Сад, но призывает перенести министерства в другие города.

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