Дипломатов РФ в Сан-Франциско обвиняют в нарушении закона

В Сан-Франциско запрещено сжигать мусор

Российских дипломатов из консульства РФ в Сан-Франциско обвинили в нарушении закона о запрете сжигания мусора в городе. Об этом сообщает ВВС.

1 сентября над зданием консульства, закрытого по требованию американских властей, был замечен столб черного дыма. Было установлено, что дым поступает из дымохода. Пожарные, прибывшие на место происшествия, не смогли войти в здание. Сообщалось, что дым вызван сжиганием чего-то в камине.

Сейчас пожарные сказали, что в консульстве горели "неизвестные предметы". По сообщению агентства, Россия заявила, что огонь был одной из "попыток сохранить здание".

Также отмечается, что задымление произошло перед тем, как дипломаты покинули территорию консульства.

Чиновники, следящие за качеством воздуха в Сан-Франциско, сообщили, что дипломатов обвиняют в нарушении закона, так как в городе запрещено жечь мусор. В большинстве подобных случаев наказание ограничивается штрафом.

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