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Нидерланды лишили гражданства четверых джихадистов

13.09.2017 16:54
У всех четверых джихадистов, помимо нидерландского, было марокканское гражданство
Нидерланды лишили гражданства четверых джихадистов
Фото: EPA

Нидерланды впервые лишили гражданства четверых джихадистов, отправившихся в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации Исламское государство. Об этом сообщил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок, передает Deutsche Welle.

У всех четверых джихадистов, помимо нидерландского, было марокканское гражданство. Они также были объявлены лицами, пребывание которых на территории Нидерландов нежелательно. Таким образом им будет запрещен въезд не только в Нидерланды, но и в другие страны Шенгенского соглашения, объяснил Стеф Блок.

В марте в Нидерландах вступил в силу закон, позволяющий лишать подданства лиц, представляющих угрозу для безопасности страны.

В соответствии с законом, аннулировать паспорт можно и тогда, когда у подозреваемых нет уголовной судимости. В таких случаях необходимость лишения гражданства должен подтвердить суд.

Закон действует лишь в отношении лиц с двойным гражданством.

Ранее вчера сообщалось, что в Ираке повесят российского джихадиста.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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