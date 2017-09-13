Нидерланды лишили гражданства четверых джихадистов
Нидерланды впервые лишили гражданства четверых джихадистов, отправившихся в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации Исламское государство. Об этом сообщил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок, передает Deutsche Welle.
У всех четверых джихадистов, помимо нидерландского, было марокканское гражданство. Они также были объявлены лицами, пребывание которых на территории Нидерландов нежелательно. Таким образом им будет запрещен въезд не только в Нидерланды, но и в другие страны Шенгенского соглашения, объяснил Стеф Блок.
В марте в Нидерландах вступил в силу закон, позволяющий лишать подданства лиц, представляющих угрозу для безопасности страны.
В соответствии с законом, аннулировать паспорт можно и тогда, когда у подозреваемых нет уголовной судимости. В таких случаях необходимость лишения гражданства должен подтвердить суд.
Закон действует лишь в отношении лиц с двойным гражданством.
Ранее вчера сообщалось, что в Ираке повесят российского джихадиста.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:50
-
17:05
-
16:22
-
09:27
-
10:01
Новости партнеров
- 44783
- 15855
- 15125
- 11041
- 10795