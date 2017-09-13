В Испании проведут расследование против 700 мэров Каталонии

Расследование должны провести против мэров, которые предложили муниципальные объекты для проведения референдума за независимость Каталонии

Государственная прокуратура Испании заявляет, что проведет расследование против более 700 каталонских мэров за поддержку референдума о независимости, который был приостановлен судом. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Каталонская коалиция, выступающая за независимость, попросила 947 мэров в северо-восточном регионе помочь в проведении референдума.

В среду генеральный прокурор Испании Жозе Мануэль Маза приказал провинциальным прокурорам провести расследование против 712 мэров, которые уже предложили муниципальные учреждения для проведения голосования 1 октября. Он поручил каталонской полиции арестовать тех, кто не явится для дачи показаний.

6 сентября 2017 года парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости. Конституционный суд приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона, но каталонцы все равно приняли закон о порядке выхода из состава Испании и переходном периоде.

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