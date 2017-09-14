Клинтон отказалась прощать не голосовавших на выборах в 2016

Клинтон сказала, что к ней подходили много людей и извинялись, что не голосовали на президентских выборах

Хиллари Клинтон не простила тех избирателей, которые сожалеют, что не проголосовали на президентских выборах в 2016 году. Об этом она рассказала в эфире CNN.



В своей книге "Что произошло" Клинтон описала, что более двух десятков женщин подошли к ней и извинились за то, что не проголосовали или не сделали большего, чтобы помочь кампании.



В интервью она сказала, что не прощает этих людей, но надеется, что они получили полезный урок.



"Когда это впервые произошло, это было вскоре после выборов. Мне было сложно утешать тех, кто подходил ко мне и говорил "Я бы хотел сделать больше" или "Извините, я не голосовал"" - рассказала бывший кандидат в президенты США от демократов.



В своей книге она вспоминает: "Я хотела посмотреть в глаза и сказать: Ты не голосовала? Как ты могла не голосовать? Ты отказалась от своих обязанностей как гражданина в худшие времена из всех возможных. И сейчас ты хочешь, чтобы я тебя подбодрила? Конечно, я ничего не скажу ".

Президентские выборы в США в 2016 году выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

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