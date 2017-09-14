В США загорелась машина-амфибия: пострадали 15 морпехов

На полигоне американской базы Пендлтон во время учений произошло ЧП: плавающий "танк" заглох и загорелся. Трое морпехов - в критическом состоянии.

Вчера, 13 сентября, около 19:30 по киевскому времени на военном полигоне под Сан-Диего во время батальонных учений загорелась одна из плавающих бронемашин. Повреждения разничной степени получили 15 морпехов, пишет агентство Assоciated Press.

Трое военных остаются в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом, сообщили в пресс-службе Корпуса морской пехоты США.

По словам анонимного военнослужащего, плавающий "танк" с экипажем и отделением морпехов внезапно остановился на берегу и загорелся.

Пострадавшие солдаты проходят лечение как в лазарете базы Пендлтон, так и в госпитале Сан-Диего.

Официальное сообщение об инциденте:

Видео: Youtube / Military Colonel

Читайте также: На полигоне в Киевской области во время стрельб погиб военный

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.