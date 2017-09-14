В США загорелась машина-амфибия: пострадали 15 морпехов
Вчера, 13 сентября, около 19:30 по киевскому времени на военном полигоне под Сан-Диего во время батальонных учений загорелась одна из плавающих бронемашин. Повреждения разничной степени получили 15 морпехов, пишет агентство Assоciated Press.
Трое военных остаются в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом, сообщили в пресс-службе Корпуса морской пехоты США.
По словам анонимного военнослужащего, плавающий "танк" с экипажем и отделением морпехов внезапно остановился на берегу и загорелся.
Пострадавшие солдаты проходят лечение как в лазарете базы Пендлтон, так и в госпитале Сан-Диего.
Официальное сообщение об инциденте:
Видео: Youtube / Military Colonel
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