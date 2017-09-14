Дочь пресс-секретаря Путина уличили в плагиате - СМИ

Медиаконсультант Оксана Силантьева нашла заимствования в первой колонке дочери пресс-секретаря президента России Лизы Песковой для журнала Forbes

В первой колонке дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова для Forbes обнаружили плагиат. Об этом сообщает Дождь.

"Лиза Пескова стала колумнистом российского журнала Forbes. Первая ее колонка под названием "Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование" была посвящена возможностям дистанционного обучения. После публикации колонки на сайте Пескову уличили в плагиате. Forbes сначала удалил текст, а затем вернул его, указав ссылки на первоисточник", - отмечается в сообщении.

Колонка Песковой была опубликована 12 сентября. Медиаконсультант и глава компании Silamedia Оксана Силантьева написала у себя в Facebook, что, проверив текст в системе "Антиплагиат", нашла в нем заимствования.

Один абзац был полностью скопирован из публикации издания "Мел" за 2016 год без ссылки на источник.

В ней создательница компании Coursera Дафна Коллер писала, что ведущие ВУЗы мира через пять лет позволят студентам получать дистанционное образование.

Силантьева также обнаружила заимствования с незначительной редактурой из публикации женского журнала Passion за 2011 год.

"Пескова полностью скопировала предложение "Сейчас о дистанционном образовании говорят как о чем-то новаторском, но на самом деле история его появления уходит корнями в далекий 18 век", заменив лишь фразу "уходит корнями" на оборот "упирается корнями".

Пескова таким же образом скопировала историческую справку о первом университете, который ввел дистанционное образование. Силантьева также обнаружила в тексте 9% заимствований из реферата по педагогике за 2012 год, который можно приобрести за 400 рублей", - говорится в сообщении.

В доступном для просмотра введении автор реферата также рассказывает о первых университетах с дистанционным обучением.

После того, как Пескову уличили в плагиате, колонка была удалена с сайта Forbes, а затем возвращена туда с расставленными ссылками на первоисточники. Первый вариант текста без указания источников доступен в кэше Google.

По словам источника в Forbes, стандарты журнала требуют, чтобы при использовании информации из других СМИ давались ссылки на источники. В данный момент эти ссылки есть в статье, сказал собеседник. Комментировать ситуацию официально журнал отказался.

В конце августа Пескова покинула ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова и вернулась учиться в Париж.

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