Премьер Японии призвал мир укротить Северную Корею

Абэ заявил, что мир должен заставить Пхеньян изменить свою политику и выполнять резолюцию Совета безопасности ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал мир заставить Пхеньян изменить свою политику и выполнять резолюцию Совета безопасности ООН, передает Reuters.

Заявление Абэ сделал во время визита в Индию, направленного на укрепление экономических и оборонных связей двух стран для восстановления равновесия сил в регионе на фоне растущего влияния Китая.

По словам Абэ, Индия и Япония придерживаются одного мнения в отношении реакции на действия КНДР.

"Я хотел бы обратиться к миру вместе с премьер-министром Моди с тем, что нам необходимо, чтобы Северная Корея изменила свою политику путем тщательного осуществления недавно принятой резолюции Совета Безопасности международным сообществом", - сказал премьер Японии.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.

Ранее сегодня в КНДР сделали очередное заявление из-за ужесточения санкций ООН: угрожают ядерными ударами США и Японии, а также требуют "распустить бесполезный Совбез ООН".

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