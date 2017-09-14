Швеция начала крупнейшие военные учения одновременно с Россией

Это крупнейшие за последние 23 года учения, в последние годы Швеция сокращала расходы на оборону, а в марте в стране вновь ввели военный призыв

Швеция начала крупнейшие за последние 23 года военные учения. Маневры начались почти одновременно с российско-белорусскими учения Запад-2017, вызвавшими тревогу в странах Восточной Европы. Об этом сообщает Би-би-си.

Шведские учения Aurora-17 проводятся при поддержке НАТО, сама страна членом альянся не является. В них принимают участие 19 тысяч военнослужащих. Учения продлятся три недели.

"Ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась", - так прокомментировал начало маневров командующий шведской армии Микаэль Биден.

"Сегодня Россия - это страна, которая воздействует на общую ситуацию в Европе с точки зрения безопасности своими действиями - аннексией Крыма и продолжающимся конфликтом на востоке Украины, поэтому понятно, что мы очень тщательно следим за тем, что делает Россия", - заявил Биден.

В последние годы Швеция сокращала расходы на оборону, а в марте этого года в стране вновь ввели военный призыв.

"Aurora-17 - крупнейшая операция за последние 23 года, в которой будут взаимодействовать ВВС, морская пехота и армия. Эти маневры - важный сигнал в сфере оборонной политики. Они помогут нам обезопаситься от разных инцидентов и более точно оценить нашу обороноспособность", - цитирует шведское издание The Local заявление министра обороны Швеции Петера Хультквиста.

Помимо шведской армии в учениях принимают участие вооеннослужащие из США, Франции, Норвегии и других стран НАТО. Ранее в НАТО заявляли, что маневры не являются ответом на российско-белорусские учения Запад-2017.

В российско-белорусских маневрах Запад-2017, которые начались утром в четверг, принимают участие почти 13 тысяч военнослужащих. Они пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах в России и Беларуси. Активная фаза учений в Беларуси продлится три дня - с 17 по 19 сентября.

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Со стороны России в них будут участвовать примерно 5,5 тысяч военных, 3 тысячи из которых - в Белоруссии. Белорусские вооруженные силы будут представлены примерно 7,2 тысячью человек.

Кроме того, будут задействованы около 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц военной техники, включая 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять военных кораблей.

В учениях также будут принимать участие сотрудники других российских силовых ведомств - МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.

По легенде учений, которую организаторы опубликовали в конце августа, на Беларусь нападает коалиция из трех стран. По традиции, им придумали имена - Вейшнория, Весбария и Лубения. Первая воображаемая страна расположена на территории Беларуси, остальные две - на территории Польши и Литвы, а также в Литве и Латвии.

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10 сентября 2017 года министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что цель масштабных военных учений России и Беларуси Запад-2017 - спровоцировать НАТО и испытать его обороноспособность.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ.

НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Интервью с Муженко: Учения Запад-2017 носят наступательный характер

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