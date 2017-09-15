На следующий день после угроз: ракета КНДР пролетела над Японией

Система оповещения об угрозе с воздуха оповестила жителей Японии о необходимости найти укрытие

Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо. Об этом сообщают агенство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

"Сегодня утром Северная Корея выпустила неопознанную ракету на восток от окрестностей Пхеньяна", - сообщили в Объединенном комитете начальников штабов.



Также военные добавили, что Южная Корея и США анализируют дополнительную информацию. На данный момент в Южной Корее 7:30 утра. Отмечается, что ракета была выпущена из столицы КНДР Пхеньяна.

NK News пишет, что военные сообщают также, что запуск осуществлен с международного столичного аэропорта Пуньъян Сунан, с того же места, с которого 28 августа была выпущена баллистическая ракета средней дальности. Эта ракета также пролетела над Японией и упала в море в 1180 км к востоку от острова Хокайдо.

Би-би-си сообщает со ссылкой на местные СМИ, что о надвигающейся опасности жителей Японии оповестили через систему предупреждения J-Alert. В Японии заявили, что ракета, вероятно, пролетела через их территорию.

Комитет начальников штабов, по предварительным оценкам, сообщает, что ракета достигла высоты 770 км и пролетела 3700 км и упала в 2000 км от мыса острова Хокайдо.



Телеканал Tokyo NHK, сообщает, что это скорее всего Хвасон-12 (Hwaseong - 12), то есть либо межконтинентальная, либо баллистическая ракета промежуточной дальности промежуточная или межконтинентальная баллистическая ракета (IRBM/ICBM).

Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.

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