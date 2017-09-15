Система оповещения об угрозе с воздуха оповестила жителей Японии о необходимости найти укрытие

Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа ракету на восток от Пхеньяна. Об этом сообщают агенство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

"Сегодня утром Северная Корея выпустила неопознанную ракету на восток от окрестностей Пхеньяна", - сообщили в Объединенном комитете начальников штабов.



Также военные добавили, что Южная Корея и США анализируют дополнительную информацию. На данный момент в Южной Корее 7:30 утра. Отмечается, что ракета была выпущена из столицы КНДР Пхеньяна.



Би-би-си сообщает со ссылкой на местные СМИ, что о надвигающейся опасности жителей Японии оповестили через систему предупреждения J-Alert. В Японии заявили, что ракета, вероятно, пролетела через их территорию.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.

Ранее сегодня в КНДР сделали очередное заявление из-за ужесточения санкций ООН: угрожают ядерными ударами США и Японии, а также требуют "распустить бесполезный Совбез ООН".

Читайте также: Ким просит войны: как будет развиваться противостояние США с КНДР



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.