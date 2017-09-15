Атака террористов-смертников в Ираке: погибших уже 74

За двойной теракт взяла на себя ответственность террористическая организация ИГ

Жертвами двойного теракта на юге Ирака стали по меньшей мере 74 человека и еще 93 ранены. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на местных чиновников.

"В настоящее время 74 человека погибли и 93 ранены", - сказал Абдель Хусейн аль-Джабри, заместитель начальника здравоохранения в шиитской провинции Дхикар.



Один из терактов произошел на полицейском контрольно-пропускном пункте возле города Насирия, второй - в ресторане на трассе, которая соединяет Багдад с южными провинциями. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация Исламское государство (ИГ).



Ранее сообщалось, что количество жертв двойного теракта в Ираке возросло до 60 человек, а многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.