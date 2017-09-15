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Атака террористов-смертников в Ираке: погибших уже 74

15.09.2017 04:26
За двойной теракт взяла на себя ответственность террористическая организация ИГ
Атака террористов-смертников в Ираке: погибших уже 74
Фото: EPA

Жертвами двойного теракта на юге Ирака стали по меньшей мере 74 человека и еще 93 ранены. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на местных чиновников.

"В настоящее время 74 человека погибли и 93 ранены", - сказал Абдель Хусейн аль-Джабри, заместитель начальника здравоохранения в шиитской провинции Дхикар.

Один из терактов произошел на полицейском контрольно-пропускном пункте возле города Насирия, второй - в ресторане на трассе, которая соединяет Багдад с южными провинциями. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация Исламское государство (ИГ). 

Ранее сообщалось, что количество жертв двойного теракта в Ираке возросло до 60 человек, а многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Должностные лица безопасности назвали нападения в четверг попыткой отправить послание сторонникам ИГ, что группа по-прежнему сильна и может действовать в других частях Ирака после своих территориальных потерь. Отмечается, что исламисты, вероятно, будут вести партизанскую войну в Ираке после того, как их самопровозглашенный халифат в Мосуле рухнул. 

Сообщается, что ИГ также держит осаду в сирийском городе Ракка, его оперативной базе для нападений на Ближнем Востоке и на Западе.

По информации агентства Франс пресс, нападавшие были замаскированы под бойцов Хашд шааби (Силы народной мобилизации) - отрядов ополчения иракских шиитов, сражающихся на стороне иракского правительства против ИГ.

В июле 2017 года иракские войска отбили у боевиков ИГ Мосул - город, который террористы захватили в 2014 году и провозгласили своей столицей в Ираке. В конце августа был освобожден город Талль-Афар, который служил стратегическим опорным пунктом группировки в Ираке.

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Под контролем ИГ в Ираке остается ряд поселений вблизи сирийской границы в провинции Анбар, известных под общим названием Эль-Кайм.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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