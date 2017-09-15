Ураган Харви: количество жертв увеличилось до 82 человек

Харви стал самым разрушительным за последние 50 лет и одним из самых дорогостоящих ураганов в истории США

Количество жертв урагана Харви, который обрушился на США 25 августа, по последним данным, возросло до 82 человек. Об этом сообщил губернатор штата Техас Грег Эббот, передает Reuters.

"У нас есть отчет о том, что 82 человека погибли", - сказал Эбботт на пресс-конференции, добавив, что государство ждет подтверждения от местных чиновников, чтобы убедиться, что смертельные случаи связаны со штормом.



Местные чиновники ранее заявили, что было около 70 смертей от шторма. Урагану была присвоена четвертая категория опасности и он был самым сильным стихийным бедствием, который ударил по штату за последние более чем 50 лет.



Департамент общественной безопасности штата заявил, что почти 140 тысяч домов были повреждены или уничтожены в результате шторма и наводнений. Ранее Эбботт сказал, что оценка ущерба составляет около 180 миллиардов долларов и ураган можно считать еще и одним из самых дорогостоящих стихийных бедствий в истории США.



Эбботт добавил, что в приютах проживают около пяти тысяч человек.



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