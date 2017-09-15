Премьер Австралии о ракете КНДР: Агония под давлением санкций

По словам Тёрнбулла, запуск ракеты и усиление насильственной пропаганды показывают, что санкции работают

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл осудил очередной запуск ракеты Северной Кореей над территорией Японии и назвал его "агонией под давлением санкций". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на news.com.

"Это еще одно опасное, бездумное, преступное действие северокорейского режима, который угрожает стабильности в регионе и мире, и мы полностью осуждаем это", - сказал премьер-министр.

По словам Тёрнбулла, запуск ракеты и усиление насильственной пропаганды показывают, что санкции работают.

Австралийский политик не согласился с мнением, что усиление давления на Северную Корею создает дополнительные риски для Японии.

"Никто не хочет войны на Корейском полуострове ... Если Ким Чен Ын начнет войну, нападет на США или одного из них союзников, это будет самоубийством... Это будет конец его правления, погибнут тысячи и тысячи людей", - уверен Тернбулл.

Малкольм Тернбулл подчеркнул прочность альянса Австралии с США и готовность обеих стран оказывать помощь друг другу в случае войны с КНДР.

Сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету Хенму-2 в ответ на очередной запуск КНДР.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.

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