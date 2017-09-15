Минобороны Беларуси сообщило детали первого дня учений Запад-2017
В первый день совместных российско-белорусских учений Запад-2017 отрабатывалось несение боевого дежурства по противовоздушной обороне. Об этом заявил начальник управления Минобороны Беларуси Владимир Макаров, сообщает БЕЛТА.
В первый день учения изучались и анализировались действия командующих, командиров и штабов при управлении войсками в ходе стабилизации обстановки в зонах и районах ответственности, выполнялись мероприятия непосредственной подготовки войск и сил.
"Был организован практический розыгрыш боевых специальных действий по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, отрабатывались вопросы несения боевого дежурства по противовоздушной обороне", - сказал Макаров.
Фото: belta.by
В частности, на полигоне Ружанский пресечено условное нарушение государственной границы в воздушном пространстве. На полигоне Борисовский выполнялись мероприятии непосредственной подготовки к боевым действиям.
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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".
Интервью с Муженко: Учения Запад-2017 носят наступательный характер
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