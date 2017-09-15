Волна "минирования" в России: ФСБ запретила рассказывать детали

Захлестнувшая Россию с вечера 10 сентября волна телефонного терроризма пока не пошла на убыль

В России пресс-службы МЧС, МВД и ФСБ отказываются официально комментировать массовые эвакуации из-за сообщений о "минировании" в разных городах за последние несколько дней. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам сотрудника одной из этих пресс-служб, это сделано по указанию ФСБ, которая руководит расследованием, чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом.

"Захлестнувшая Россию с вечера воскресенья волна телефонного терроризма пока не пошла на убыль. Всего же за прошедшие дни зафиксированы сотни таких звонков во Владивостоке, Омске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Ставрополе, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ижевске и других городах: "минированию" подвергались вокзалы, административные здания, торговые центры, жилые дома и другие места массового нахождения людей", - отмечается в сообщении.

В экстренных службах, в Москве по состоянию на 17:00 14 сентября было эвакуировано 40 тысяч 200 человек, а по всей России за предыдущие дни - свыше 150 тысяч человек с 480 объектов.

13 сентября в экстренные службы крупных российских городов продолжили поступать сигналы о минировании социальных объектов.

Такие звонки о заложенных взрывных устройствах и подозрительных предметах продолжаются с воскресенья 10 сентября. Сообщения о минировании поступают в службы по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда. Счет попавших под эвакуацию идет на десятки тысяч человек.

Пока ни в одном из случаев сообщения о минировании не подтвердились.

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