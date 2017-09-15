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Взрыв в метро Лондона: стало известно количество пострадавших

15.09.2017 14:56
Медики утверждают, что травмы пострадавших не являются серьезными
Взрыв в метро Лондона: стало известно количество пострадавших
Фото: EPA

По меньшей мере 18 человек, которые получили ранения в результате взрыва на станции метро Парсонс-Грин в Лондоне, были госпитализированы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Лондонская служба скорой помощи начала оказывать помощь людям после сообщений о взрыве на станции.

Медики утверждают, что ни один из пострадавших не находится в состоянии, которое считается серьезным или опасным для жизни.

Видео с места события опубликовал у себя в Twitter один из пользователей:

15 сентября 2017 года на станции метро Парсон-Грин в Лондоне произошел взрыв. В полиции заявили, что будут расследовать инцидент как теракт.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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