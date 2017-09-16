ООН отложила рассмотрение вывода войск РФ из Приднестровья
Генеральная ассамблея ООН отложила до октября рассмотрение вопроса о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Бренден Варма, передает Укринформ.
"В соответствии с договоренностью между заинтересованными сторонами, генеральный комитет принял решение отложить дискуссии по этому вопросу на октябрь", - сказал Варма.
Он подчеркнул, что "заинтересованными сторонами являются Россия и Молдова".
23 августа Молдова попросила ООН включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.
В России ранее заявили, что такая инициатива Молдовы приведет к ухудшению отношений между странами и отвергли предложение обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
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