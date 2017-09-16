КНДР заявила о скором формировании ядерных сил страны

Ким Чен Ын конечной целью видит установление "равновесия" с военной мощью США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал завершить формирование ядерных сил страны, заявив, что конечной целью является установление "равновесия" с военной мощью США. Об этом сообщили его государственные СМИ, передает агентство Yonhap.



"Мы должны ясно показать великодержавным шовинистам, как наше государство достигает цели завершения формирования своих ядерных сил, несмотря на их безграничные санкции и блокаду", - приводит слова Ына государственное северокорейское центральное новостное агентство (ЦТАК).



Он подчеркнул, что "необходимо положить конец" странам, которые ввели санкции против Северной Кореи с помощью "совместных усилий государства".



Ын также добавил, что конечной целью ядерной программы КНДР является достижение военного паритета с США.



"Наша конечная цель - достичь реального военного паритета с США и заставить американскую власти не решаться говорить о военном вариант решения конфликта вокруг Северной Кореи", - подчеркнул лидер КНДР.



Это ознаменовало второй запуск ракет над Японией менее чем за месяц. Он также последовал за шестым и самым мощным ядерным тестом уходящего режима 3 сентября.



"Наша конечная цель - установить равновесие реальной силы с США и заставить американских правителей не осмеливаться говорить о военном варианте (для Северной Кореи - ред.)", - сказала он.