Россия и Китай проведут совместные учения

Совместные военные учения РФ и Китая пройдут 18-26 сентября

Россия и Китай проведут военные учения Морское взаимодействие-2017 в период с 18 по 26 сентября. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на Минобороны страны-агрессора.



В учениях примут участие 11 надводных кораблей, две подводные лодки, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противопожарных самолета и четыре корабельных вертолета.



Учения будут состоять из двух этапов - береговой и морской фаз. Первая пройдет во Владивостоке с 18 по 21 сентября. Вторая фаза учений пройдет на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота "Горностай" с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.



Сегодня начали совместные учения РФ и Беларуси Запад-2017.