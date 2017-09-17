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Россия и Китай проведут совместные учения

17.09.2017 16:57
Совместные военные учения РФ и Китая пройдут 18-26 сентября
Россия и Китай проведут совместные учения
Фото: EPA

Россия и Китай проведут военные учения Морское взаимодействие-2017 в период с 18 по 26 сентября. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на Минобороны страны-агрессора.

В учениях примут участие 11 надводных кораблей, две подводные лодки, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противопожарных самолета и четыре корабельных вертолета.

Учения будут состоять из двух этапов - береговой и морской фаз. Первая пройдет во Владивостоке с 18 по 21 сентября. Вторая фаза учений пройдет на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота "Горностай" с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

Сегодня начали совместные учения РФ и Беларуси Запад-2017.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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