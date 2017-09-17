Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит такое поведение

Представитель США в ООН предупредила, что если дипломатические меры не сработают, у Пентагона есть много возможностей уничтожить Северную Корею

Слова президента США Дональда Трампа об "огне и ярости" относительно ядерной программы Северной Кореи - не пустая угроза. Об этом сказала представитель США в ООН Никки Хейли в эфире CNN.

"Если Северная Корея продолжит безрассудное поведение, если США придется защищаться или защищать своих союзников, Северная Корея будет уничтожена. И мы все это знаем, и никто из нас этого не хочет", - заявила представитель Соединенных Штатов в ООН.



Хейли подчеркнула, что у главы Пентагона Джеймса Мэттиса есть множество возможностей уничтожить 25-миллионную нацию.



Если США исчерпают дипломатические возможности относительно КНДР, то войска США "позаботятся об этом", отметила представитель Соединенных Штатов.



"Мы хотим быть ответственными и пройти через все дипломатические меры, чтобы сначала привлечь их внимание. Если это не сработает, генерал Мэттис позаботится об этом", - сказала Хейли, подчеркнув, что война будет значит уничтожение Северной Кореи.

Ранее Трамп сказал, что Северная Корея "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать США.

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