Учения Запад-2017 похожи на подготовку к войне - генерал НАТО

По словам главы Военного комитета НАТО, альянс сейчас стремится восстановить военные связи с Россией, чтобы избежать "нежелательных инцидентов"

Совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, передает Delfi.



Чешский генерал сказал, что альянс активизировал стремление восстановить военные связи с Россией, чтобы во время маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".



Павел напомнил, что Россия не соблюдала установленный принцип по маневрам, хоть и утверждает, что учения не направлены против НАТО.



17 сентября российско-белорусские учения Запад-2017 перешли в активную фазу. Численность личного состава, участвующего в маневрах, составляет около 12,7 тыс. военнослужащих.



18 сентября президент РФ Владимир Путин посетит Беларусь.

Учения начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября.



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