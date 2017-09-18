В Италии убили сына следователя: подозревают местную мафию

В молодого человека стреляли ночью на улице из засады; СМИ связывают убийство с неаполитанской мафией Каморра

В итальянском Неаполе убили сына местного следователя, в причастности к преступлению подозревают городскую мафию. Об этом пишет газета Il Messaggero.

В 21-летнего Николу Ноттурно стреляли ночью на улице из засады. Всего прозвучало не менее 10 выстрелов, о чем свидетельствует количество найденных на земле гильз. Молодой человек скончался в карете скорой помощи.

Отмечается, что убитый был сыном Раффаэле Ноттурно, местного присяжного заседателя и следователя.

СМИ связывает преступление с Каморрой - неаполитанской преступной структурой, существующей уже несколько веков. "Каморра возвращается к убийствам в Неаполе", - с таких слов начинается сообщение издания о смерти Николы Ноттурно.

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Летом 2017 года на юге Италии правоохранители провели масштабную спецоперацию по борьбе с организованной преступностью, задержав 116 предполагаемых членов мафии из различных группировок, преимущественно Ндрангета.

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