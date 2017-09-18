Бюрократия саботирует работу ООН: Трамп и Гутерриш солидарны

Американский лидер и генсек ООН читают, что бюрократические процедуры лучшее средство для искажения деятельности организации

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш и президент США Дональд Трамп заявили о неэффективности организации из-за излишней бюрократии. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Во время дискуссии по реформированию ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке 18 сентября Трамп заявил, что бюрократия является преградой для эффективной деятельности ООН.



"ООН была основана с действительно благородными целями", - сказал он. "В последние годы ООН не раскрыла своих полных возможностей из-за бюрократии и ошибки в управлении", - добавил он.

Американский лидер призвал "не держаться за старые пути, которые не работают", а также акцентировать внимание "на людях, а не на бюрократии".

Кроме того, генсек ООН Гуттериш разделил мнение Трампа.



"Меня недавно спросили, что не дает мне спать. Мой ответ прост: бюрократия. Фрагментированные структуры. Византийские процедуры. Бесконечные формальности", - сообщил он.

Также он подчеркнул, что те, кто хотел бы сорвать работу ООН, не смогли бы придумать ничего лучше, чем "правила, которые мы сами создали".



"Я иногда даже спрашиваю себя, был ли какой-то заговор, чтобы сделать наши правила именно такими, чтобы мы не были эффективными", - резюмировал Гутерриш.

После вступления в должность 20 января Трамп хочет добиться от ООН более эффективного использования ресурсов. США обеспечивают большую часть бюджета организации - 22% от суммы $5,4 миллиарда основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, составляет $7,9 миллиарда. Трамп неоднократно заявлял, что доля США в бюджете мирового сообщества несправедлива.