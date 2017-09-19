КНДР пригрозила, что санкции только ускорят ядерную программу

Северокорейское правительство считает, что санкции ООН нацелены на уничтожение страны

Северная Корея предупредила, что дальнейшие санкции и международное давление только ускорят темпы развития ее ядерной программы. В своем заявлении Пхеньян назвал новый набор санкций ООН "самым порочным, неэтичным и бесчеловечным актом враждебности". Об этом сообщает центральное информационное агентство страны KCNA.

"Усиленные действия США и их вассальных стран по наложению санкций и оказанию давления на КНДР будут только увеличивать наши темпы в направлении окончательного завершения создания государственной ядерной программы", - говорится в заявлении северокорейского МИДа.



Также сказано, что цель новых санкций ООН, одобренных 11 сентября, состояла в том, чтобы "физически уничтожить" народ, систему и правительство страны.



Между тем, Би-би-би пишет, что президенты США и Китая взяли на себя обязательство "максимизировать давление" на Север путем энергичного применения резолюций ООН.



Вчера, 18 сентября, Испания объявила персоной нон грата посла Северной Кореи.