Расследование связей с РФ: адвокат Трампа даст показания в Сенате

Адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил информацию о том, что даст показания сегодня, 19 сентября 2017 года

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн выступит в комитете Сената по разведке относительно расследования вмешательства России в американские выборы. Об этом сообщает Голос Америки.

Сам Коэн подтвердил информацию о том, что даст показания во вторник, 19 сентября.

Ранее он заявлял, что получил повестку от одного из комитетов Конгресса, расследующих выявленные разведслужбами США попытки России повлиять на результат выборов-2016 в интересах Трампа и призванные ответить на вопрос, были ли представители предвыборного штаба Трампа связаны с Россией.

"Коэн, адвокат Трампа, - один из первых близких сотрудников президента, вызванных в Конгресс для дачи показаний. Члены комитетов Сената и Палаты представителей, проводящие расследования, заявили, что, как они предполагают, вызывать будут и других", - отмечается в сообщении.

26 августа директор ЦРУ Майкл Помпео распорядился, чтобы одно из подразделений управления, которое связано с расследованием связей между Россией и штабом президента США Дональда Трампа, отчитывалось персонально ему.

Читайте также: Команда Трампа хотела организовать встречу с Путиным - СМИ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



