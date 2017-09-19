ФБР прослушивало разговоры Манафорта - CNN

Разговоры экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа отслеживались до и после выборов президента США 2016 года, сообщают источники

Федеральное бюро расследований США прослушивало телефонные разговоры Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборной кампании кандидата в президенты Дональда Трампа. Прослушивание велось по секретным судебным постановлениям до и после президентских выборов 2016 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что разговоры Манафорта отслеживались и в начале текущего года, в том числе в период, когда он общался с уже вступившим в должность главы государства Трампом.

По словам трех источников, знакомых с расследованием, некоторые из собранных данных "вызвали у следователей обеспокоенность тем, что Манафорт побуждал россиян помогать с кампанией". Впрочем, двое из этих источников отметили, что доказательства не окончательны.

Информация о контактах экс-главы штаба Трампа была передана команде спецпрокурора по расследованию вмешательства Кремля в американские выборы Роберта Мюллера, отмечает СМИ.

Первый секретный ордер на прослушивание Манафорта был выдан судом после того, как он стал объектом начатого в 2014-м расследования ФБР. Тогда внимание следствия привлекло консультирование рядом вашингтонских фирм "бывшей правящей партии Украины", то есть Партии регионов.

По данным одного из источников, в 2016 году в какой-то момент слежка была прекращена "из-за отсутствия доказательств".

Читайте также: Манафорт мог получить в Украине и РФ до $100 млн - Miami Herald

Однако вскоре ФБР возобновило наблюдение за Манафортом после получения нового ордера, который действовал как минимум до начала 2017 года. Как утверждают источники, второй ордер был получен в рамках расследования связей между членами команды Трампа и РФ.

В то же время не ясно, был ли объектом прослушивания сам Трамп, отмечает CNN.

29 августа 2017 года американские СМИ сообщили, что спецпрокурор по расследованию связей с РФ Роберт Мюллер вызвал в суд пресс-секретаря Манафорта Джеймса Малони. Отмечалось, что Мюллер требует у Малони, а также у адвоката Манафорта все записи, связанные с их работой на экс-главу кампании Трампа.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.