Назло Ирану: Израиль разместил у себя американскую военную базу

База в центральной части Израиля включена в систему противоракетной обороны страны - там будут нести службу несколько десятков американских ракетчиков

В Израиле открыта первая американская военная база. На территории комплекса около городка Беер-Шева будут дислоцированы подразделения противоракетной обороны. Об этом сообщает ресурс военных новостей Defence News.

База США открыта на фоне ускорения разработок баллистических ракет большой дальности геополитическим противником Израиля Ираном. Ее противоракетные системы будут включены в израильский ракетный щит Железный купол, который служит для отражения атак с любой стороны - как от Сектора Газа и Ливана, так и от Ирана.

Как пишет источник, договоренность о размещении в Беер-Шева войск США во многом является символическим актом союзников и "сигналом врагам", так как операционный состав базы - всего несколько десятков человек.

"Это сообщение о том, что Израиль подготовлен. Это сообщение, демонстрирующее, что Израиль модернизирует ответные меры на угрозы", - заявил командующий Силами воздушной обороны Израиля бригадный генерал Цвика Хаймович.

Фото: twitter.com/IAFsite

Работа базы США будет согласовываться с военными директивами Израиля, который помимо угроз со стороны Тегерана также обеспокоен иранским вмешательством в сирийскую войну на стороне местного диктатора Башара Асада.

Иерусалим выступает против неофициального союза Дамаска и иранских прокси в виде ливанской группировки Хезболла, а также размещения боевиков последних на границе с Израилем.

База США на карте региона:

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