Дождь и обстрел зрителей: СНБО сообщил о ходе учений Запад-2017

Качество учений снизил сильный дождь, а один из боевых вертолетов осуществил ракетный залп по зрителям, сообщают в СНБО Украины

Эффективность сухопутных войск, привлеченных на российско-белорусские учения Запад-2017 существенно снизилась из-за сильного дождя в районе проведения учений. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны Украины, ссылаясь на информацию от иностранных наблюдателей.

Кроме того, по данным СНБО, один из боевых вертолетов осуществил ракетный залп по зрителям учений.

Также сообщается, что новые танки Т-90 М и Т-80 БВМ выполняли на учениях Запад-2017, вопреки анонсам, исключительно "пассивную, рекламную функцию".

18 сентября в Минобороны Украины сообщили, что Россия планировала привлечь к военным российско-белорусским учениям запад-2017 силы и технику, размещенную на территории Донбасса. Однако танки из-за нехватки топлива и неисправности до Беларуси не доехали.

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