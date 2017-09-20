Глава ООН: Ядерные испытания КНДР держат в страхе миллионы людей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выделил семь основных проблем, которые необходимо решить человечеству

Миллионы людей живут в постоянном ужасе из-за ядерных испытаний и испытаний ракет, которые с провокационной целью проводит Корейская Народно-Демократическая Республика. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш, обращаясь к мировым лидерам, приехавшим на Генеральную Ассамблею ООН. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Наш мир расколот на "мелкие кусочки", хотя мы все должны жить в мире", - отметил Генсек ООН.

Он подчеркнул, что, объединив усилия, страны могут сделать мир лучше. Однако на этом пути перед международным сообществом стоит немало препятствий. Генсек выделил семь основных проблем, которые необходимо решить человечеству.

Во-первых, сказал глава ООН, это ядерная угроза. "Сегодня уровень глобальной тревоги в связи с ядерным оружием достиг самой высокой отметки со времен "холодной войны". И это не абстрактный страх. Миллионы людей живут в постоянном ужасе из-за ядерных испытаний и испытаний ракет, которые с провокационной целью проводит Корейская Народно-Демократическая Республика, - заявил Антониу Гутерриш. - В самой КНДР подобные испытания никак не облегчают участь тех, что страдает от голода и чудовищных нарушений прав человека. Я безоговорочно осуждаю эти испытания".

Вторая глобальная угроза, о которой говорил Генсек, - это терроризм, которому, по его ловам, нет никаких оправданий.

"Он разрушает общество, дестабилизирует целые регионы и отнимает энергию, которая могла бы использоваться более продуктивно", - сказал Гутерреш.

Глава ООН призвал страны активизировать контртеррористические усилия и поблагодарил делегатов Генеральной Ассамблеи за то, что они поддержали его инициативу по созданию нового Управления по борьбе с терроризмом.

Глава ООН также напомнил о неразрешенных конфликтах и систематических нарушениях международного гуманитарного права. Преследования, дискриминация и жестокие репрессии заставили 400 тысяч человек бежать из штата Ракхайн в Мьянме.

"Власти в Мьянме должны прекратить военные операции и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ. Они также должны удовлетворить требования народности рохинджа, вопрос об статусе которых до сих пор не решен", - подчеркнул Антониу Гутерреш.

Глава ООН сказал, что знает о сегодняшней речи Государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, в которой она заявила, что власти Мьянмы готовы разобраться в ситуации.

Касаясь затяжного палестино-израильского конфликта, Гутерреш подчеркнул, что решение о двух государствах - единственно возможный путь к миру.

Другими главными препятствиями на пути к лучшему миру, по мнению Генерального секретаря, являются изменение климата, рост социального неравенства, "темная сторона" инновационного развития - например, проблемы в сфере кибербезопасности, а также миграция.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 19 сентября стартовали общеполитические дебаты в рамках 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Принятая ООН 11 сентября 2017 года резолюция предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Предыдущий вариант проекта резолюции предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов северокорейского лидера Ким Чен Ына за границей.

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