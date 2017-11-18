Трампу предложат выделить Украине грант на покупку Javelin - СМИ

В Госдепартаменте сообщили, что президенту США предложат выделить грант Украине на 47 млн долларов на закупку противотанкового оружия

Президенту США Дональду Трампу будет представлена ​​рекомендация финансировать и продавать противотанковые ракеты Украине - шаг, направленный на сдерживание агрессии со стороны пророссийских боевиков. Об этом заявил в интервью ABC News официальный представитель Госдепартамента.





Совет национальной безопасности США решил во время встречи во вторник дать зеленый свет предоставлению гранта в размере $47 млн Украине для покупки американских военных вооружений, включая мощные противотанковые ракеты Javelin. Президент США и Конгресс должны одобрить продажу противотанковых ракет.





Государственный секретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны генерал Джеймс Мэттис с июня обсуждают, как лучше всего продать Украине вооружения. Они настоятельно рекомендовали принять решение о финансировании и продаже противотанковых ракет Украине.





Чиновник Госдепартамента добавил, что в предстоящие недели состоится встреча для обсуждения продажи. В то же время официальный представитель Белого дома предупредил, что публично заявить о своем решении в Вашингтоне пока не готовы.





"На данный момент у нас нет никаких заявлений", - сказал ABC News по электронной почте представитель пресс-службы Совета национальной безопасности Майкл Антон.





В октябре начальник Генштаба Виктор Муженко заявил , что подготовка процедурных вопросов относительно поставок в Украину летального оружия из Соединенных Штатов осуществлена, дело остается только за политическим решением президента США Дональда Трампа





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