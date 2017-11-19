Евросоюз сократит финансовую помощь Турции

При согласовании бюджета Евросоюза на 2018 год государства ЕС решили уменьшить выплаты Анкаре на 105 млн евро

Европейский Союз сократит финансовую помощь Турции, выплачиваемую в рамках программы поддержки кандидатов в члены ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ходе обсуждения бюджетного плана на 2018 год было решено уменьшить сумму выделяемых Анкаре средств на 105 млн евро по сравнению с первым проектом бюджета, который был составлен Еврокомиссией.

Источники в дипломатических кругах ЕС сообщают, еще 70 млн евро будут выплачены, только если в Брюсселе увидят прогресс в соблюдении Турцией принципов правового государства.

Бюджет на следующий год, который был согласован на заседании Совета ЕС вчера, 18 ноября, включает расходы в 144,7 млрд евро.

Это на 10 млрд больше, чем годом ранее.

"При составлении бюджета страны Евросоюза стремились сохранить "пространство для маневра" в случае "непредвиденных нужд", - отмечается на сайте Совета ЕС.

Проект бюджета должен быть одобрен в течение 14 дней Европарламентом и Советом ЕС.

2 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что стране не обязательно вступать в Евросоюз.

Ранее в МИД Германии заявили, что Турция не сможет вступить в ЕС, пока президентом там является Эрдоган.



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