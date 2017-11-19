Несчастная любовь: во Франции полицейский застрелил трех человек
Во Франции 31-летний полицейский застрелил трех человек и покончил с собой в пригороде Парижа. Об этом сообщает La Parisien.
Инцидент произошел вчера вечером в 17 км к северу от Парижа в муниципалитете Сарселя.
Тело полицейского нашли в саду.
Ранены подруга сотрудника полиции, ее мать и сестра, а убиты отец женщины и два человека, которые жили по соседству.
"Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп мужчины в машине, а потом еще двух застреленных мужчин", - отмечается в сообщении.
По предварительной верcии, убийства произошли на бытовой почве, поскольку накануне трагедии девушка объявила полицейскому о своем желании с ним расстаться.
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