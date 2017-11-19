Палестина пригрозила США разрывом отношений

Двусторонние отношения между США и Палестиной могут приостановиться на 90 дней - на такой срок предполагается закрытие ООП в Вашингтоне

Власти Палестины угрожают США разрывом отношений в случае закрытия в Вашингтоне представительства Организации освобождения Палестины (ООП), которая выполняет роль посольства. Об этом заявил генсек ООП Саиб Урейкат, передает агентство Анадолу.

"Правительство Палестины прекратит все отношения с США, если власти не продлят срок действия разрешения на деятельность офиса ООП в Вашингтоне", - сказал он в своем видеообращении.



Урейкат отметил, что такой шаг палестинской стороны будет ответом на решение Госдепа США о возможном закрытии ООП после попытки Палестины подать иск на Израиль в Международный уголовный суд (МУС).



По словам генерального секретаря организации, двусторонние отношения между США и Палестиной могут приостановиться на 90 дней - на такой срок предполагается закрытие ООП в столице США.



Урейкат считает решение Штатов сильным ударом по их отношениям.



Отмечается, что отзыв разрешения на деятельность ООП связан с тем, что ранее было оговорено, что Палестина не будет преследовать в МУСе израильских граждан.



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