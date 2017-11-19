USD:  26.48  26.74   EUR:  31.07  31.56  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Палестина пригрозила США разрывом отношений

19.11.2017 17:55
Двусторонние отношения между США и Палестиной могут приостановиться на 90 дней - на такой срок предполагается закрытие ООП в Вашингтоне
Палестина пригрозила США разрывом отношений
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Власти Палестины угрожают США разрывом отношений в случае закрытия в Вашингтоне представительства Организации освобождения Палестины (ООП), которая выполняет роль посольства. Об этом заявил генсек ООП Саиб Урейкат, передает агентство Анадолу.

"Правительство Палестины прекратит все отношения с США, если власти не продлят срок действия разрешения на деятельность офиса ООП в Вашингтоне", - сказал он в своем видеообращении.

Урейкат отметил, что такой шаг палестинской стороны будет ответом на решение Госдепа США о возможном закрытии ООП после попытки Палестины подать иск на Израиль в Международный уголовный суд (МУС).

По словам генерального секретаря организации, двусторонние отношения между США и Палестиной могут приостановиться на 90 дней - на такой срок предполагается закрытие ООП в столице США. 

Урейкат считает решение Штатов сильным ударом по их отношениям.

Отмечается, что отзыв разрешения на деятельность ООП связан с тем, что ранее было оговорено, что Палестина не будет преследовать в МУСе израильских граждан.

Читайте также: США призвали ХАМАС разоружиться и признать Израиль

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 