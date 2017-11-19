Президент Зимбабве объявил голодовку и отказывается мыться - СМИ

В преддверии встречи с армейскими чиновниками для обсуждения его отставки Мугабе "сильно плачет" и хочет говорить со своей мертвой женой

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, заточенный военными в его частную резиденцию с 15 ноября, с субботы объявил голодовку, отказывается мыться и разговаривать с кем-либо в знак протеста против происходящего в стране. Об этом The Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к его семье.

В сообщении сказано, что 19 ноября, 93-летний Мугабе встретится с генералом Константино Чивенга, по приказу которого он находится под домашним арестом. В ходе встречи будет обсуждаться вопрос отставки Мугабе с поста президента Зимбабве.



Отмечается, что в преддверии встречи с армейскими чиновниками, Мугабе "сильно плакал" и говорил, что ему хотелось бы поговорить с Салли Мугабе (его первой женой, которая умерла от почечной недостаточности в 1992 году) и его сыном Майклом Нхамодзеникой, который умер от церебральной малярии в 1966 году в три года.



"Он проводит большую часть своего времени, глядя на старую фотографию Салли. Это ужасно", - сказал его помощник.



Также сказано, что существует вероятность, что в конце воскресенья Мугабе официально уйдет в отставку.



Ранее сегодня, 19 ноября, главу правящей партии Зимбабве Роберта Мугабе отстранили от должности.



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