Мугабе отказался называть дату своей отставки

Несмотря на ожидания, что Мугабе заявит об отставке, он сказал, что события в стране не повлияли на его позицию президента

Президент Зимбабве Роберт Мугабе обратился к нации и отказался назвать дату своей отставки. Об этом сообщает The New York Times.



Он заявил, что через несколько недель будет председательствовать на конгрессе правящей партии.



Мугабе сказал, что "эпоха виктимизации и произвольных решений" должна остаться позади и отметил, что события в стране не повлияли на его положение президента.

Ранее СМИ сообщили, что Мугабе, заточенный в свою резиденцию военными с 15 ноября, согласился в воскресенье уйти в отставку. Сегодня, 19 ноября, его отстранили с поста главы правящей партии.

В ночь на 15 ноября в Зимбабве был свергнут 93-летний президент Роберт Мугабе, правивший страной железной рукой с 1980 года. Его поместили под домашний арест.



Военные вывели танки на улицу, взяли под контроль телерадиокомпанию ZBC, в эфире которой объявили, что никакого переворота нет, но армия контролирует ситуацию в стране, а ее действия направлены против преступников в окружении Мугабе, которые "совершают преступления, вызывающие социальные и экономические страдания в стране".

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