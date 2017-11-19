Мугабе отказался называть дату своей отставки
Президент Зимбабве Роберт Мугабе обратился к нации и отказался назвать дату своей отставки. Об этом сообщает The New York Times.
Он заявил, что через несколько недель будет председательствовать на конгрессе правящей партии.
Мугабе сказал, что "эпоха виктимизации и произвольных решений" должна остаться позади и отметил, что события в стране не повлияли на его положение президента.
Ранее СМИ сообщили, что Мугабе, заточенный в свою резиденцию военными с 15 ноября, согласился в воскресенье уйти в отставку. Сегодня, 19 ноября, его отстранили с поста главы правящей партии.
В ночь на 15 ноября в Зимбабве был свергнут 93-летний президент Роберт Мугабе, правивший страной железной рукой с 1980 года. Его поместили под домашний арест.
Военные вывели танки на улицу, взяли под контроль телерадиокомпанию ZBC, в эфире которой объявили, что никакого переворота нет, но армия контролирует ситуацию в стране, а ее действия направлены против преступников в окружении Мугабе, которые "совершают преступления, вызывающие социальные и экономические страдания в стране".
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