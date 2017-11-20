До конца года КНДР получит достающую до США ракету - разведка
Еще до конца года Северная Корея завершит разработку оборудования, которое позволит межконтинентальным баллистическим ракетам КНДР достигать материковой территории Соединенных Штатов. Такое предположение высказала разведка Южной Кореи, отслеживающая прогресс ракетно-ядерной программы тоталитарного режима Ким Чен Ына, пишет Reuters.
В Сеуле утверждают, что "тщательно отслеживают" ситуацию.
Также разведка Южной Кореи отметила, что ядерный полигон КНДР в Пунгери, по всей видимости, готов провести новое испытание бомбы, однако "нет свидетельств", что это произойдет в ближайшем будущем.
Последний по счету ядерный тест Пхеньян провел в начале сентября 2017 года.
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Кроме того, отметили в докладе южнокорейские спецслужбы, в Северной Корее ужесточили контроль над проникновением внешней информации в страну, а также "запретили распивать алкогольные напитки".
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