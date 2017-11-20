До конца года КНДР получит достающую до США ракету - разведка

Южнокорейская разведка полагает, что еще до наступления 2018-го Пхеньян создаст межконтинентальную ракету, способную достичь материковой части США

Еще до конца года Северная Корея завершит разработку оборудования, которое позволит межконтинентальным баллистическим ракетам КНДР достигать материковой территории Соединенных Штатов. Такое предположение высказала разведка Южной Кореи, отслеживающая прогресс ракетно-ядерной программы тоталитарного режима Ким Чен Ына, пишет Reuters.

В Сеуле утверждают, что "тщательно отслеживают" ситуацию.

Также разведка Южной Кореи отметила, что ядерный полигон КНДР в Пунгери, по всей видимости, готов провести новое испытание бомбы, однако "нет свидетельств", что это произойдет в ближайшем будущем.

Последний по счету ядерный тест Пхеньян провел в начале сентября 2017 года.

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Кроме того, отметили в докладе южнокорейские спецслужбы, в Северной Корее ужесточили контроль над проникновением внешней информации в страну, а также "запретили распивать алкогольные напитки".

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