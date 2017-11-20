В Израиле подтвердили тайные контакты с Саудовской Аравией

Общий взгляд Израиля и Саудовской Аравии на иранскую угрозу для Ближнего Востока может подтолкнуть два государства к сотрудничеству, пишут СМИ

В израильском правительстве подтвердили, что поддерживают тайные контакты с Саудовской Аравией. Это следует из заявления министра энергетики Израиля Юваля Штайница в интервью местным СМИ, сообщает Reuters.

На вопрос о том, почему израильские власти "скрывают контакты" с саудовцами, чиновник ответил, что официальный Иерусалим поддерживает "частично скрытые" связи со многими арабскими и мусульманскими странами.

"Это другая сторона, заинтересованная в поддержании связей… Мы уважаем желание другой стороны, когда развиваются связи, будь то с Саудовской Аравией или с другими арабскими или мусульманскими странами… Но мы держим это в секрете", - отметил Штайниц.

Reuters назвал это заявление первым подтверждением со стороны высокопоставленных лиц факта секретных договоренностей между израильтянами и саудовцами.

Официальный Эр-Рияд пока никак не прокомментировал заявление израильского министра. Не поступило пока комментариев и из офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Как отмечает издание, и Саудовская Аравия, и Израиль считают главной угрозой для Ближнего Востока Иран, а это в свою очередь может подтолкнуть Эр-Рияд и Иерусалим к сотрудничеству.

В то же время монархия Саудитов настаивает, что ее отношения с Израилем зависят от того, выведет ли последний свои войска с оккупированных в результате Шестидневной войны 1967 года территорий, на которых палестинские арабы хотят создать собственное государство.

13 ноября 2017 года израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим продолжит военные действия в Сирии, даже если США и Россия договорятся о прекращении огня в этой стране.

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