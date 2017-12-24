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Миграционный указ Трампа: суд заблокировал новые ограничения

24.12.2017 18:42
Суд обязал правительство возобновить программу восстановления беженцев с семьями в США
Миграционный указ Трампа: суд заблокировал новые ограничения
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт частично заблокировал новые ограничения миграционного указа президента США Дональда Трампа на прием беженцев из 11 стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении сказано, что суд разрешил Белому дому провести проверку безопасности, но постановил, что она не может прекратить обработку или разрешение беженцев из 11 стран, пока эти беженцы имеют "добросовестную" связь с США.

Беженцы и их адвокаты в суде утверждали, что политика администрации Трампа нарушает Конституцию и федеральные законы.

Отмечается, что 24 октября в рамках миграционного указа Трамп приостановил программу, по которой многие беженцы могли восстановиться с семьей, на этапе ожидания дальнейших процедур проверки безопасности. Судья обязал правительство возобновить эту программу.

Также сказано, что эти ограничения способствовали значительному сокращению потока мигрантов в США, которым был разрешен доступ в страну.

4 декабря Верховный суд США разблокировал миграционный указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением, в числе которых Иран, Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и Чад. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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