Во Франции начался эксперимент по выплате безусловного дохода

Во Франции начался эксперимент по выплате безусловного базового дохода. Эксперимент проводит неправительственная ассоциация, которая путем жеребьевки выбрала из почти 80 тысяч претендентов трех счастливчиков, которые будут в течение года безвозмездно получать 1000 евро в месяц. Об этом сообщает RFI со ссылкой на газету Libération.

Тема выплаты безусловного базового дохода обсуждается в развитых странах мира вот уже много лет, а во Франции в нынешнем году стала одной из главных тем президентской предвыборной кампании - ввести его требовал кандидат Бенуа Амон, которого поддержали социалисты и зеленые.

Суть безусловного базового дохода состоит в том, что каждый гражданин страны, вне зависимости от доходов, должен ежемесячно получать одинаковую сумму, которая позволит ему выжить. Это поможет многим избежать "ловушки бедности" - ситуации, когда из-за низкой зарплаты нет возможности оплатить образование для переквалификации, повышения квалификации или просто тратить время на поиск лучшей работы.

В современном мире даже наличие работы не всегда спасает человека от участи бедного. В Европе 10% работающих людей являются бедняками. Во Франции число работающих людей, живущих за чертой бедности, то есть, зарабатывающих менее 1015 евро в месяц, превысило 1 миллион человек, а общее число бедных - 8,9 миллионов.

Инициативу по проведению первого во Франции эксперимента по выплате базового дохода проявил Жюльен Байу, официальный представитель партии Европа-Экология-Зеленые, депутат регионального совета Иль-де-Франс. Он создал некоммерческую организацию "Мой базовый доход", которая в ноябре объявила о начале сбора средств для проведения эксперимента, а 6 декабря провела жеребьевку и выбрала трех первых его участников - из 78629 желающих, записавшихся на ассоциации. Эти трое будут в течение года - с января 2018-го, получать по 1000 евро в месяц.

Газете Libération удалось встретиться с двумя из них - 53-летней продавщицей из магазина кожаных изделий и плотником-кровельщиком из региона Новая Аквитания, который из-за проблем со здоровьем оказался на бирже труда и получает пособие по безработице в 545 евро. Первая намерена откладывать получаемые деньги, а плотник хочет использовать деньги для того, чтобы выйти из "ловушки бедности" и сначала купит хороший костюм, чтобы лучше выглядеть на собеседованиях.

В феврале основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что развитым странам придется перейти на систему базового дохода из-за грядущей автоматизации, которая уже в ближайшем будущем приведет к массовой потере рабочих мест.

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