В Индии перевернулась машина на автостраде: погибла украинка

Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали два человека

В результате ДТП в Матхуре (Индия, - ред.) погибли два человека, среди них - украинка. Об этом сообщает Deccan Chronicle.

"Двое людей погибли, включая гражданку Украины, на Ямуна-Австостраде в Матхура в понедельник", - отмечается в сообщении.

Авария произошла в результате того, что водитель потерял контроль над машиной, и автомобиль перевернулся.

По дороге к больницу умерла украинка, еще двух женщин госпитализировали с травмами. Водитель машины также погиб.

23 декабря в индийском штате Раджастхан пассажирский автобус упал с моста в реку. Погибли, как минимум, 32 человека, 10 пострадали.

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