В Индии перевернулась машина на автостраде: погибла украинка
26.12.2017 10:52
Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали два человека
Фото: скриншот видео
В результате ДТП в Матхуре (Индия, - ред.) погибли два человека, среди них - украинка. Об этом сообщает Deccan Chronicle.
"Двое людей погибли, включая гражданку Украины, на Ямуна-Австостраде в Матхура в понедельник", - отмечается в сообщении.
Авария произошла в результате того, что водитель потерял контроль над машиной, и автомобиль перевернулся.
По дороге к больницу умерла украинка, еще двух женщин госпитализировали с травмами. Водитель машины также погиб.
23 декабря в индийском штате Раджастхан пассажирский автобус упал с моста в реку. Погибли, как минимум, 32 человека, 10 пострадали.
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