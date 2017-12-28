Обама и Клинтон - самые уважаемые люди в США - опрос

Американский экс-президент и бывший государственный секретарь признаны самыми уважаемыми мужчиной и женщиной в США

Экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон признаны самыми уважаемыми людьми в Соединенных Штатах, согласно результатам опроса от Gallup, передает Голос Америки.

В этом году они снова заняли первые места, однако с меньшим отрывом, чем раньше. Обаму выбрали 17% респондентов; второе место с 14% занял действующий президент Дональд Трамп.

Клинтон опередила бывшую первую леди Мишель Обаму с результатом 9% против 7%.

Как уточняется, Клинтон занимает первое место в списке женщин, вызывающих наибольшее восхищение, уже 16 лет подряд. Она получала этот титул 22 раза - чаще, чем кто-либо еще. Бывшая первая леди Элеонора Рузвельт побеждала 13 раз.

Обама удостоился статуса самого уважаемого мужчины в 10-й раз, уступая лишь экс-президенту Дуайту Эйзенхауэру, который занимал первое место 12 раз.

25 декабря сообщалось, что президент Эмманюэль Макрон занял 34 место в рейтинге популярных людей Франции по версии издания Le Figaro.

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