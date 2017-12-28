В рамках принципа взаимности: США и Турция возобновили выдачу виз

Несмотря на возобновление визового обслуживания, у Вашингтона остаются вопросы к Анкаре по поводу задержания и дел против американских граждан

Власти США и Турции приняли решение о снятии взаимных ограничений на выдачу виз. Об этом говорится в сообщениях посольств обоих государств.

"Государственный департамент уверен, что ситуация с безопасностью значительно улучшилась, чтобы полностью восстановить визовое обслуживание в Турции", - говорится в заявлении американской стороны.



Однако в сообщении посольства и консульства в Анкаре говорится, что все еще сохраняется серьезная обеспокоенность по поводу обвинений в адрес арестованных местных сотрудников миссии США в Турции и других дел против задержанных американских граждан.



В свою очередь турецкое посольство в Вашингтоне также заявило, что возобновляет визовое обслуживание для граждан США "в рамках принципа взаимности".



"Мы приветствуем решение вернуться к старому плану на сегодняшний день. В рамках принципа взаимности ограничений на визовый режим для граждан США они также отменены", - сказано в сообщении на сайте посольства Турции.



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