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В рамках принципа взаимности: США и Турция возобновили выдачу виз

28.12.2017 22:59
Несмотря на возобновление визового обслуживания, у Вашингтона остаются вопросы к Анкаре по поводу задержания и дел против американских граждан
В рамках принципа взаимности: США и Турция возобновили выдачу виз
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Власти США и Турции приняли решение о снятии взаимных ограничений на выдачу виз. Об этом говорится в сообщениях посольств обоих государств. 

"Государственный департамент уверен, что ситуация с безопасностью значительно улучшилась, чтобы полностью восстановить визовое обслуживание в Турции", - говорится в заявлении американской стороны.

Однако в сообщении посольства и консульства в Анкаре говорится, что все еще сохраняется серьезная обеспокоенность по поводу обвинений в адрес арестованных местных сотрудников миссии США в Турции и других дел против задержанных американских граждан.

В свою очередь турецкое посольство в Вашингтоне также заявило, что возобновляет визовое обслуживание для граждан США "в рамках принципа взаимности". 

"Мы приветствуем решение вернуться к старому плану на сегодняшний день. В рамках принципа взаимности ограничений на визовый режим для граждан США они также отменены", - сказано в сообщении на сайте посольства Турции.

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4 октября власти Турции арестовали сотрудника консульства США в Стамбуле. Согласно решению суда в Стамбуле его арестовали по обвинению в шпионаже и попытке "уничтожить" конституционный строй и правительство Турции.

9 октября фоне усугубления напряженных отношений между странами, США временно приостановили выдачу неиммиграционных виз на территории Турции. В этот же день, в ответ на действия США Турция приостановила выдачу виз на территории Соединенных Штатов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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