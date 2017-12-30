Турция заявляет, что не допустит россиян к купленным у них С-400

Турция подписала в пятницу соглашение с РФ на закупку систем противоракетной обороны С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов

Турецкие военнослужащие будут заниматься техническим обслуживанием приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на Минобороны страны.

Военное ведомство подчеркнуло, что ЗРС будут полностью находиться под контролем турецких вооруженных сил.



"Система сможет функционировать без какой-либо связи с внешней силой и будет управляться турецким персоналом, а не российскими советниками", - пишет издание.



В заявлении говорится, что Турция купит две российские установки класса С-400 с первой поставкой, запланированной на первый квартал 2020 года.



В пятницу, 29 декабря, Турция официально подписала соглашение с Россией на закупку систем противоракетной обороны С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов.



26 октября начальник Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что Турция встретится с последствиями, если купит С-400 у РФ.



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