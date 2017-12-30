Танкеры РФ трижды за последние месяцы поставляли нефть КНДР - СМИ

Поставка нефти или нефтепродуктов из России нарушает санкции США против Северной Кореи

Российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею не менее трех раз в последние месяцы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных западноевропейских источника.

Поставка нефти или нефтепродуктов из России нарушили санкции США против Северной Кореи, введенные за разработку ядерной программы.

"Российские суда в этом году неоднократно совершали переправку нефтепродуктов на северокорейские суда в нарушение санкций", - сказал журналистам один из источников.

Однако второй источник не подтчердил, что есть доказательства участия непосредственно России в последних поставках.

"Нет никаких доказательств того, что это поддерживается российским государством, но эти российские суда дают жизнь северным корейцам", - сказал он.

МИД России и Таможенная служба России отказались комментировать эту информацию.

В сентябре этого года агентство Reuters сообщало, что по меньшей мере восемь северокорейских танкеров с топливом, которые в 2017 году вышли из портов РФ, направились на родину, несмотря на то, что официально заявляли о других пунктах назначения.

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