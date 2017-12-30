Власти Непала запретили восхождение на Эверест поодиночке
30.12.2017 17:00
Правительство Непала запретило восхождение на горные вершины страны поодиночке, а также всем слепым альпинистам, и альпинистам без обеих конечностей
Фото: ЕРА
Власти Непала запретили восхождение альпинистов на ряд горных вершин, включая Эверест, поодиночке. Об этом сообщает AFP.
Правительство страны одобрило пересмотр правил альпинизма в Гималаях, запретив одиночные восхождения альпинистов.
"Эти изменения запретили проведение сольных экспедиций, которые ранее были разрешены", - сообщил AFP Махешвор Неупане, секретарь Министерства культуры, туризма и гражданской авиации.
По его словам, правила изменены, чтобы уменьшить количество несчастных случаев.
Принят также запрет на восхождение на Эверест людей с ампутацией обеих конечностей и слепых.
Марк Инглис, который потерял обе ноги, стал первым двойным ампутантом, который достиг вершины 8 848-метрового пика Эверест в 2006 году. Слепой американец Эрик Вайенмайер в мае 2001 года покорил Эверест, а позже стал единственным человеком с ослабленным зрением, который достиг высших пиков на всех семи континентах.
Хари Будха Магар, бывший солдат, который потерял обе ноги на войне в Афганистане и хочет подняться на Эверест, заявил, что запрет носит дискриминационный характер в отношении людей с ограниченными возможностями.
Тысячи альпинистов стекаются в Непал, где находятся восемь из 14 пиков мира высотой свыше 8 000 метров, каждую весну и осень, когда ясная погода обеспечивает хорошие условия для восхождения.
Почти 450 альпинистов - 190 иностранцев и 259 непальцев - достигли вершины Эвереста с южной стороны в Непале в прошлом году.
В апреле 2017 года опытный швейцарский альпинист Уэли Штек погиб, когда он поскользнулся и упал с крутого хребта во время одиночного восхождения на Нупце, пик, соседний с Эверестом.
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