Количество просителей убежища в ЕС уменьшилось в два раза

С января по сентябрь 2017 года в ЕС получили 480 тысяч первичных заявлений на убежище, что в два раза меньше, чем в аналогичный период 2016 года

Страны Европейского Союза с января по сентябрь 2017 года получили 480 тысяч первичных заявлений на убежище. Это на 50 % меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Евростата.





За 2016 год в ЕС заявления на убежище подали 1,2 млн человек, в 2015 году - 1,25 млн.





Согласно цитируемой статистике, ЕС во второй половине 2016 года удовлетворил 62 % заявлений на получение убежища. В первой половине 2017 года этот показатель составлял 48 %. В третьем квартале 2017 он снизился еще больше - до 43 %.





По данным Министерства внутренних дел Германии, которая является одной из главных стран, в которые направляются беженцы, в ноябре 2017 года в ФРГ было подано 207 тыс заявлений на получение убежища. Это на 71 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда искатели убежища подали 723 тыс заявлений.





В Германии, по данным федеральной полиции, также примерно вдвое сократилось количество прибывших мигрантов, которые нелегально пересекли границу. Если за весь 2016 год эта цифра составила 111 тыс человек, то за первые десять месяцев 2017 - менее 46 тыс человек.





По предварительным данным МВД Германии в этом году в страну прибудет не более, чем 200 тыс мигрантов. Этот показатель почти в пять раз меньше данных 2015 года, который был пиком кризиса беженцев. В Европейском статистическом ведомстве сообщали, что почти две трети решений о предоставлении беженцам убежища в ЕС в первой половине 2017 года были приняты в Германии.





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